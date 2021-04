A Vico Equense nasce il “book crossing”

Vico Equense. Il sindaco Andrea Buonocore, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, comunica: «Oggi è la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore.

Una ricorrenza, patrocinata dall’Unesco, che si celebra ogni anno il 23 aprile con l’obiettivo di incoraggiare e promuovere la lettura.

Oggi noi la celebriamo con un’iniziativa speciale “La Biblioteca fuori da sé – Book Crossing”, predisposto dall’Assessorato alla Cultura e cofinanziato dal Settore Musei e Biblioteche della Regione Campania, che porteremo su tutto il territorio per promuovere la lettura e la nostra biblioteca.

A partire da maggio, mese dedicato alla lettura dal Ministero dei Beni Culturali, saranno installate 14 casette costruite a mano che ospiteranno libri di ogni genere. Si potrà scegliere e portare con sé uno dei volumi presenti nella casetta donando un libro che vorremmo far conoscere ad un lettore sconosciuto. Uno scambio gratuito di libri per favorire la condivisione anche in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo».