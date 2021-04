A Senigallia il 3° Festival Epicureo che affronterà il tema dell’Infinito

Il fotografo di Senigallia Lorenzo Cicconi Massi, appena insignito della prestigiosa onoreficenza di Maestro della Fotografia italiana MFI, ha realizzato per il terzo anno consecutivo la foto della locandina del Festival Epicureo di Senigallia.

Come l’anno scorso la foto ritrae Lucia Camozzi in contemplazione di un infinito di leopardiana memoria. La composizione si ispira al microcosmo marchigiano dipinto nel dittico dei Duchi da Piero della Francesca, davanti a un lontano e profondo paesaggio a perdita d’occhio, esaltando i concetti dell’infinitamente lontano e infinitamente vicino.

Il Festival Epicureo di Senigallia quest’anno affronterà il tema dell’Infinito in ogni sua accezione, poetica, astronomica e filosofica. Dal 21 al 24 luglio a Senigallia si alterneranno sul palco del Festival Epicureo filosofi, artisti e scienziati per parlare di felicità e infinito. Verrà anche premiata la miglior tesi su Epicuro grazie al Premio NetoIP.

Il Festival è organizzato dall’Associazione Culturale il mondo di Epicuro con il patrocinio del Consiglio Regionale delle Marche, del Comune di Senigallia, del quotidiano online Vivere Senigallia, dell’Associazione Nazionale Stampa Online, ANSO e della Fidapa Senigallia.

Il programma del Festival sarà reso noto sul sito www.epicuro.org