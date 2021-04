A Scala cambia il medico di base, la minoranza: “Passaggio non automatico, moduli da compilare”. Riportiamo di seguito l’importante comunicazione del gruppo di minoranza “Progetto Scala”:

Abbiamo purtroppo appreso (solo stasera ed incredibilmente non da una comunicazione ufficiale da parte della maggioranza del Comune di Scala ma direttamente in Farmacia) che il passaggio dei pazienti del Dottor Calvanese al nuovo medico di base Dottoressa Russo Gelsomina, non avverrà in automatico come precedentemente comunicato sulla pagina istituzionale del Comune di Scala.

Coloro i quali intendessero scegliere come proprio medico curante la Dott.ssa Russo possono recarsi presso la farmacia San Lorenzo dove potranno ritirare dei facili moduli da compilare.

Al modulo va allegata OBBLIGATORIAMENTE copia della carta di identità in corso di validità e copia del codice fiscale.

I moduli, una volta compilati, possono essere nuovamente rilasciati presso la farmacia che gentilmente fungerà da punto di raccolta.

Capiamo il disagio e la confusione e sinceramente, non comprendiamo come sia possibile che un’informazione di così vitale importanza e che riguarda la salute di tutti NOI cittadini, non sia stata comunicata subito sui canali istituzionali del Comune con la stessa celerità con cui si pubblicano altri post.

Restiamo, nel frattempo, a disposizione per qualsiasi informazione e qualunque supporto.