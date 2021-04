“29 aprile 1990 – Il Napoli vince il suo secondo Scudetto!Forza Napoli!”. Con questo post la SSC Napoli ricorda una delle date impresse nel cuore dei tifosi azzurri: la vittoria del secondo scudetto del Napoli. Era il 29 aprile 1990 quando gli azzurri vinsero al San Paolo contro la Lazio per 1-0 con gol di Baroni conquistando il secondo tricolore a distanza di tre stagioni dal primo. Fu un finale di campionato emozionante ed esaltante. Il Napoli lottò punto a punto contro il Milan effettuando il sorpasso decisivo alla penultima giornata. Gli azzurri superarono il Bologna al Dall’Ara per 4-1, mentre il Milan cadde nella ‘fatal Verona’ al Bentegodi, sconfitto per 2-1. Il Napoli vinse il tricolore con 51 punti, davanti al Milan con 49 (al tempo c’erano i due punti per vittoria). In quel campionato gli azzurri contarono 21 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte.