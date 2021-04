2 aprile, oggi è la Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo.

Oggi, il 2 aprile si celebra la Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo, per ricordare a tutti i diritti delle persone che ne soffrono e ricordare la necessità di politiche sanitarie, educative e sociali che migliorino servizi e risorse a supporto delle famiglie. Questa giornata mondiale venne istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU.

I disturbi dello spettro autistico (Autism Spectrum Disorders, ASD) – ricorda il ministero della Salute – sono un insieme eterogeneo di disturbi del neurosviluppo caratterizzati da una compromissione qualitativa nelle aree dell’interazione sociale e della comunicazione, e da modelli ripetitivi e stereotipati di comportamento, interessi e attività.

I sintomi e la loro severità possono manifestarsi in modo differente da persona a persona, conseguentemente i bisogni specifici e la necessità di sostegno sono variabili e possono mutare nel tempo. In Italia, secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale per il monitoraggio dei disturbi dello spettro autistico, 1 bambino su 77 (età 7-9 anni) presenta un disturbo dello spettro autistico con una prevalenza maggiore nei maschi, che sono colpiti 4,4 volte in più rispetto alle femmine.

Il 2 aprile, dunque, diventa occasione di informazione e sensibilizzazione attraverso numerose iniziative su tutto il territorio nazionale e internazionale, come il progetto “Buono e solidale”, creato da Maiora srl, centro distribuzione Despar del Centro Sud Italia con oltre 500 punti vendita, in collaborazione con la Coop. OP Agritalia e la costituenda Coop. WorkAut., nata con lo scopo principale di avviare percorsi di inserimento professionale per ragazzi maggiorenni con autismo ad alto funzionamento. Ma un’ulteriore iniziativa è stata “Aloe Vera per la Neurodiversità” che ha previsto lo svolgimento di una regolare prestazione lavorativa nella fase di confezionamento di piantine di aloe vera e loro promozione, avvenuta il 30 marzo presso l’Eurospar di Trani, in via Istria. Le piantine sono in vendita in esclusiva nei punti di vendita Despar, Eurospar ed Interspar nel Centro-Sud.

Grazie alla vendite delle piantine, Despar contribuirà al finanziamento delle attività future dei ragazzi con una donazione a favore della cooperativa.