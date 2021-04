1 aprile 1988 e quel pesce d’aprile che riguardò Maradona

Il 1 aprile è per antonomasia il giorno degli scherzi di svariata natura che si suole fare e ricevere. Ebbene, nel corso degli anni, neanche il mondo del calcio si è sottratto a questo rito. I tifosi del Napoli, per esempio, ricorderanno bene quando il 1° aprile 1988 il quotidiano sovietico Izvestia sparò la notizia del passaggio di Diego Armando Maradona allo Spartak Mosca e, visto che nessuno si sarebbe mai aspettato uno scherzo proveniente dalla seriosa Unione Sovietica ci cascò persino l’Associated Press. In quella occasione fu necessaria una smentita ufficiale, ma per qualche ora i tifosi del Napoli sudarono freddo. Un fantastico scherzo di questa mattina, invece, ha riguardato i tifosi del Palermo: la società rosanero ha infatti “svelato” ufficialmente la terza maglia che dovrebbe essere indossata dalla prima squadra nella stagione 2021-2022. Una maglia che richiama i colori del Catania e della Juventus: strisce rosse e azzurre al centro, altre rosa, nero e bianche ai lati. “Sorpresa! Ecco in anteprima la nuova Kombat Kappa, terza maglia gara del Palermo per la prossima stagione 2021/2022”, ha scritto la società sui propri social, mostrando la foto della casacca in questione. Chissà come avranno reagito i supporters del capoluogo siciliano…!