Zona rossa in Campania, si può fare sport e le seconde case? Le nuove Faq del Governo

Sono state diffuse le nuove Faq, le domane e risposte più frequenti sul lockdown per il coronavirus Covid – 19 , relative ai divieti imposti per arginare il contagio nei territori in zona rossa come la Regione Campania.

Ecco alcune domande e risposte frequenti così come appaiono sui siti del governo:

Si possono andare a trovare i familiari?

No. Con l’autocertificazione si possono andare ad aiutare solo persone non autosufficienti che hanno bisogno di aiuto o assistenza. In questo caso può muoversi un adulto al massimo con due minorenni. Il divieto però non c’è nei giorni, 3, 4 e 5 aprile (vigilia, Pasqua e Pasquetta) quando è consentito andare (al massimo in due con due bambini sotto i 14 anni) a trovare amici e familiari in una abitazione, una sola volta al giorno, nella propria Regione.

È possibile praticare sport?

Una semplice passeggiata può essere fatta solo nei pressi della propria abitazione. L’attività sportiva vera e propria – sempre all’aperto – può essere praticata entro i confini del Comune dove si vive. Ma sempre da soli e all’aperto mantenendo una distanza di due metri da altre persone. Circoli e centri sportivi restano sbarrati.

Si può prendere un caffé al bar?

Bar e ristoranti restano chiusi, ma possono offrire servizio a domicilio o asporto fino alle 22, proprio come le enoteche e i negozi di bibite (solo per i bar l’asporto è vietato dopo le 18). È vietato assembrarsi vicino ai locali.

Si può uscire dalla propria abitazione?

No se non per una passeggiata. Per le Regioni in fascia rossa per qualsiasi spostamento – anche quelli consentiti come andare al lavoro – è necessaria l’autocertificazione che attesti dove si sta andando e perché. Si può uscire anche per motivi di salute oppure per necessità impellenti come l’acquisto di alimentari.

Chi è lontano può tornare a casa?

Si. Sempre. Fra le 5 e le 22.

Si può usufruire della seconda casa?

Si, ma solo se la seconda casa era di proprietà o in affitto prima del 15 gennaio. Elemento che va specificato nell’autocertificazione. Lo spostamento verso una seconda casa è consentito solo insieme al nucleo familiare. Alcune Regioni tuttavia hanno proibito l’uso delle seconde case.