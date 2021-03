Zona rossa e seconde case. Si possono raggiungere oppure no?

Una delle domande che ci si pone in questo periodo in cui l’Italia è divisa fra zone rosse ed arancioni riguarda le seconde case. Si possono raggiungere se si trovano in un’altra Regione ed in zona rossa oppure è vietato?

Il nuovo decreto legge approvato il 12 marzo dal Consiglio dei Ministro e che resterà in vigore dal 15 marzo al 6 aprile prevede delle restrizioni maggiori anche in vista delle prossime festività pasquali.

Ma al momento sembra che non ci dovrebbero essere problemi a raggiungere le secondo case anche se si trovano in una Regione diversa dalla propria. Ma è necessario informarsi su eventuali ordinanze regionali o comunali che potrebbero essere ancora più severe di quelle in vigore a livello nazionale.

E’ necessario, però, per poter raggiungere la seconda quale essere in possesso di un documento che ne dimostri la proprietà e che va esibito in copia o mediante autocertificazione. E’ poi necessario che la casa di destinazione non sia abitata da persone che non appartengono al nucleo familiare del proprietario.