Zlatan Ibrahimovic, il calciatore mattatore di Sanremo 2021

Infortunato ne avrà per un po’ di tempo per il suo recupero muscolare. Ibra fa cassa con il calcio e con gli sponor a Sanremo. Sicuro protagonista in campo con il Milan rilanciato con tanti goals, nella kermesse tutti attendono con curiosità la sua partecipazione che suscita interesse e molte polemiche per l’ingagggio straordinario.

Amadeus lo ha voluto fortemente, suscitando non poche polemiche. Complice un infortunio abbastanza pesante, l’attaccante svedese sarà all’Ariston contro tutto e tutti.

Contro il Covid, contro i tifosi, contro quanti hanno indicato questa scelta come controproducente. Sappiamo che dormirà sul suo panfilo da 20 milioni di euro, si allenerà compatibilmente con le sue condizioni e vestirà DSquared. Sì, perché Ibra a Sanremo è un affare anche per i suoi sponsor.