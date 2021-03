Voto a Piano: con Anna Iaccarino in campo Salvatore Cappiello e Graziano Maresca

Elezioni a Piano di Sorrento. Come anticipato in un articolo di Positanonews, ormai è confermato che Anna Iaccarino, leader della lista civica “Piano Forte”, si candiderà a sindaco di Piano. E, come leggiamo su Metropolis, si presenterà alle prossime Comunali in programma dopo l’estate con l’apporto di Salvatore Cappiello e Graziano Maresca.

Si tratta di tasselli assolutamente centrali nel progetto politico da porre sul tavolo in alternativa alla coalizione del sindaco uscente Vincenzo Iaccarino. Cappiello, da mesi, sta dialogando con l’entourage di Anna Iaccarino, ha seguito in prima persona la nascita del movimento civico e sta fornendo un contributo costruttivo alla realizzazione di una piattaforma civica in grado di fornire a Piano di Sorrento un disegno differente da quello di Iaccarino.

Oltre Cappiello ci sarà spazio probabilmente pure per l’ingegnere Maresca, ora in servizio presso il Comune di Sant’Antonio Abate, ex vicesindaco a Meta ed ex dirigente proprio presso il municipio di Piano di Sorrento. Da valutare quale sarà il suo incarico o ruolo. Si allarga la squadra della candidata sindaco.