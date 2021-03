Vola la Juve Stabia e si aggiudica il derby con la Paganese

Vola la Juve Stabia! Al Marcello Torre di Pagani altra super prestazione da parte degli uomini di mister Padalino che conquistano altri punti e si aggiudicano il derby con la Paganese. Il risultato finale è nuovamente di quelli pesanti: 1-3 grazie a Marotta e alla doppietta di Caldore. Per i padroni di casa gol dell’ex di Diop. Con questa di stasera sono quattro le vittorie consecutive, sei consecutive in trasferta. Manca ancora una trasferta vincente per eguagliare il record stagionale della Ternana, la corazzata che sta ampiamente distruggendo il girone C di Serie C. Questo per sottolineare il lavoro straordinario di Padalino, del suo staff e di tutto il gruppo squadra. Adesso la classifica si fa bellissima: due punti in meno del Catanzaro e quattro in meno del Bari, rispettivamente quarto e terzo. Ora le Vespe osserveranno il turno di riposo, poi la volata finale in campionato. Ai playoff, con questa mentalità e questa fame, potrebbe succedere di tutto.

TABELLINO

Paganese (3-5-2) – Baiocco, Schiavino (55’ Cernuto), Sbampato, Sirignano (68’ Cigagna) , Carotenuto, Onescu, Volpicelli (50’ Guadagni), Zanini, Squillace, Diop (68’ Mattia) , Raffini.A disp. Bovenzi, Fasan, Perazzolo, Curci, Bramati, Gaeta, Bonavolontà, Antezza. All. Di Napoli.

Juve Stabia (3-4-3) – Farroni, Mulè, Elizalde, Caldore, Scaccabarozzi, Vallocchia, Berardocco (90’ Bovo), Rizzo, Fantacci (80’ Guarracino), Marotta (90’ Ripa), Orlando (69’ Iannoni).A disp. Lazzari, Garattoni, Oliva. All. Padalino.

Arbitro – Sig. Daniele De Tommaso della sezione AIA di Rimini.

Assistenti – Sig. Francesco Ciancaglini della sezione AIA di Vasto – Sig. Domenico Fontemurato della sezione AIA di Roma 2.

GOL – 17’ Marotta (J), 29’ Diop (P), 47’ Caldore (J), 51’ Caldore (J).

AMMONIZIONI – Schiavino (P), Onescu (P), Zanini (P), Rizzo (J), Iannoni (J).