La Folgore Massa nel pomeriggio di oggi ha battuto la Sacs Napoli per 3-0. Per il team costiero si tratta della decima vittoria su 10 partite: un dominio assoluto nel girone H del campionato. La squadra, che ha fatto un record storico, è ora chiamata a lavorare per scrivere il Capitolo più importante di questa storiA!