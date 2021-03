Violenza donne: don Battaglia, uscire da tempo indifferenza Arcivescovo Napoli, politiche per sostegno a centri antiviolenza

–

NAPOLI, 07 MAR –

“Le lacrime versate non sono disperse, ma raccolte in un catino di speranza e saranno acqua per generare il futuro. Bisogna uscire dal tempo di rassegnazione e indifferenza”.