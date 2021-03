Violenza dell’Ospedale del Mare: “E’ morto il nonno”. Parenti assaltano la struttura e si filmano – VIDEO

Urla, calci e violenza inaudita all’Ospedale del Mare di Napoli. Alcune persone si sono filmate durante un assalto al nosocomio napoletano, hanno inveito contro le guardie giurate e medici e preso a calci porte e muri per vendicare la morte di un loro familiare, secondo loro deceduto a causa di una scarsa assistenza.

Non vi sono stati, fortunatamente, danni alla struttura né aggressioni al personale sanitario. La direzione dell’Ospedale del Mare ha reso noto che presenterà denuncia sull’ accaduto.

Non entriamo nel merito della vicenda su cui abbiamo chiesto delucidazioni alla direzione per capire i motivi del decesso – ha commentato il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli – ma troviamo inaccettabile che delle persone assaltino un ospedale, per giunta filmandosi e prendendosela in modo violento con la struttura e il personale.