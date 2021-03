VILLA FONDI CENTRO VACCINAZIONI ANTI-COVID 19

Le vaccinazioni presso il Centro di Villa Fondi ,per gli over ottanta si stanno svolgendo con regolarità. Soddisfatti sia gli utenti che il personale Medico. Abbiamo raccolto testimonianze altamente positive da parte dell’utenza.Il Dott. Fiorenza, anzi, ha anticipato, che probabilmente dalla settimana prossima si potrà passare agli over 70, altra fascia di età che nell’ordine delle priorità , come da protocollo, avranno accesso al vaccino.

Positanonews con i suoi inviati è andata a documentare il flusso delle operazione, non c’è folla, non ci sono assembramenti, la protezione civile di Sant’Agnello, regola e coordina gli accessi. Ci aspettavamo una maggiore affluenza, ma va bene il tutto tranquillo.