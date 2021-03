Vietri sul Mare, ulteriori misure preventive per il contenimento dei contagi da Covid-19

Vietri sul Mare. Il sindaco Giovanni De Simone comunica: «Dal 05 marzo 2021 e fino al 06 aprile 2021, e salvo il sopraggiungere di nuove disposizioni governative e regionali che possono determinare modifiche, per quanto in premessa riportato e motivato, sulla base del numero dei nuovi contagi presenti sul territorio e rilevati ed al fine di evitare il propagarsi dell’epidemia, in via precauzionale è opportuno adottare idonee misure di contenimento atte a mitigare il pericolo della diffusione del virus Covid 19:

lo svolgimento dell’attività didattica esclusivamente con la modalità a distanza per gli alunni degli istituti scolastici di ogni ordine e grado insistenti sul territorio comunale salvo la garanzia dello svolgimento in presenza delle attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/ o con disabilità, su istanza dei genitori;

la chiusura delle piazze, mantenere la chiusura della Villa Comunale, chiusura dei parchi giochi al fine di evitare l’insorgere di situazioni favorevoli alla creazione di assembramenti di persone;

il divieto di accesso alle spiagge presenti sul territorio comunale nei giorni festivi e prefestivi;

la chiusura delle chiese, al fine di evitare occasioni di incontro anche nel rispetto delle prescrizioni del distanziamento sociale;

la chiusura al pubblico degli uffici comunali, con garanzia di accesso per i soli servizi essenziali nel rispetto delle misure di sicurezza di cui alla normativa nazionale vigente in materia, dando atto che gli uffici comunali garantiranno l’apertura nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00. Nonché utilizzando le modalità alternative di contatto con l’utenza con avvisi sul sito web istituzionale, con l’utilizzo di posta elettronica e contatti telefonici;

l’obbligo assoluto in capo ai titolari degli esercizi commerciali, relativamente alle categorie merceologiche in attività in forza delle disposizioni regolanti la materia, di garantire accessi contingentati laddove le dimensioni dei locali non assicurino il rispetto del distanziamento dei clienti consentendo pertanto ingressi singoli;

il divieto assoluto di assembramenti al di fuori degli esercizi di distribuzione di alimenti e bevande;

il divieto assoluto di assembramento nelle strade e spazi pubblici».

