Vietri sul Mare, trovata una tartaruga in spiaggia: purtroppo l’esemplare è deceduto. Sembrava una storia a lieto fine, ma purtroppo non è stato così. Questa mattina, sulla spiaggia di Vietri sul Mare, in Costiera Amalfitana, è stata ritrovata una tartaruga. Immediatamente, sono intervenuti i volontari dell’Associazione Nazionale per la tutela ambientale, che hanno preso in custodia l’esemplare di Caretta Caretta. Soccorsa e medicata, inizialmente sembrava che la testuggine fosse ancora viva, ma, purtroppo, successivamente il veterinario dell’Asl ne ha accertato la morte.

Ricordiamo che la Caretta Caretta è considerata una specie in via di estinzione, in quanto fortemente minacciata in tutto il bacino del Mediterraneo.