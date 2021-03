Vietri sul Mare registra un nuovo positivo ed un decesso per Covid-19

Vietri sul Mare. Il sindaco Giovanni De Simone, con un post sulla sua pagina Facebook, comunica: «Oggi registriamo un guarito, un positivo ma anche, purtroppo una deceduta al virus Covid-19. Condoglianze alla famiglia, siamo vicini, come comunità vietrese, in questo momento di grande dolore. Non bisogna abbassare la guardia, so bene che è difficile, le scelte fatte, anche di maggiori restrizioni, sono proprio per evitare il contagio per le persone più deboli che rischiano la vita. In attesa del vaccino per tutti facciamo ancora un ulteriore sacrificio».

Sono 84 i cittadini attualmente positivi al Covid-19 sull’intero territorio comunale.