Vietri sul Mare, indagini sull’incendio allo stabilimento balneare “La Ciurma”

A Marina di Vietri sul Mare si contano i danni dell’incendio che mercoledì mattina ha interessato lo storico stabilimento balneare “La Ciurma”. Le fiamme, propagatesi nelle prime ore del mattino, hanno avvolto e distrutto la zona delle docce e dei bagni oltre al terrazzamento in legno.

Sul posto – come riporta Ulisse Online – sono giunti immediatamente i Vigili del Fuoco di Salerno che sono riusciti a domare l’incendio evitando danni maggiori. Carmela Del Prete, presidente del lido, ha sporto denuncia contro ignoti ed i Carabinieri della locale stazione hanno aperto le indagini per accertare le cause di quanto avvenuto.