Vico Equense. Via Cimitero chiusa

Vico Equense. Ringraziamo tutti coloro che stanno collaborando affinché via Cimitero a Moiano resti chiusa. Per portare malauguratamente gli abitanti in Ospedale, bisogna caricarli in spalla o su mezzi di fortuna, è il post su Equa News di Enrico Di Palma. È uno schifo! Situazione di disagi per residenti e visitatori del cimitero e che costringe a lasciare le auto su via Nuova Faito e a spostarsi a piedi. Non è possibile che nel 2021 per trasportare un defunto dentro il Camposanto bisogna portarlo in spalla! La vicenda della strada è ben nota e risale da oltre quarant’anni, agli anni ’80: la Dc fece costruire la strada occupando un fondo agricolo. I proprietari terrieri si costituirono in giudizio e tuttora la strada è sbarrata. Nel 2009 il Tribunale di Torre Annunziata riconobbe che i terreni occupati avevano perso l’originaria vocazione agricola, che la strada era di pubblica utilità ma andava messa in sicurezza. Nel 2011, fu lo stesso avvocato del Comune a sollecitare sindaco e uffici competenti a realizzare le opere descritte in sentenza per evitare ulteriori contenziosi per l’ente. Uno studio di fattibilità ha calcolato per i lavori un esborso di oltre 600 mila euro, una cifra troppo impegnativa per le casse comunali, ma che porterebbe al contenimento delle scarpate, sia a valle che a monte, ad un adeguato sistema di regimentazione delle acque piovane nonché di elementi di sicurezza laterali. Manca però la volontà politica di realizzare l’opera!!!