Vico Equense trema per la terza ondata di contagi: 51 positivi in tre giorni

Ancora in salita la curva dei contagi a Vico Equense. Il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) ha pubblicato il nuovo report dei dati sull’emergenza Covid-19, aggiornato a ieri sera. Da martedì scorso, 9 marzo, a oggi, l’incremento dei nuovi positivi è di 51 unità, che porta il numero totale a 119.

Vaccini contro la terza ondata

All’ ospedale De Luca e Rossano è in pieno svolgimento la vaccinazione per gli ultraottantenni residenti in Città, che sono 1.334 di cui 7 ultracentenari. Al momento i prenotati sono stati 1.067 e 372 hanno già ricevuto la prima dose del vaccino. Da riscontrare, però, che dall’inizio della campagna vaccinale 42 persone non hanno risposto all’appello, nonostante fossero state avvisate. Pertanto è stato attivato un nuovo indirizzo di posta elettronica per comunicare l’eventuale indisponibilità a essere presenti quando si è convocati. Chi è impossibilitato, per qualunque motivo, alla data e all’ora stabilita, a recarsi al punto vaccinale può comunicarlo all’indirizzo mail vaccinocovid.povico@aslnapoli3sud.it.

Lo sportello dell’Asl per il piano di vaccinazione

Ricordiamo che l’Asl Na 3 Sud ha attivato un servizio informativo telefonico specifico al numero 081 9633169 sulla campagna vaccinale. L’obiettivo è quello di fornire informazioni complete per favorire un’ampia adesione alla campagna vaccinale contro il Covid-19.

Come ribadito nelle comunicazioni precedenti, soprattutto alla luce delle nuove misure restrittive, siamo in un momento cruciale in cui è indispensabile assumere comportamenti responsabili, improntati alla prudenza e al rispetto delle norme di sicurezza quali il distanziamento sociale, il lavaggio continuo delle mani, l’utilizzo della mascherina.