Vico Equense tra i 10 migliori villaggi sconosciuti d’Italia

Nada’s Italy Tours inserisce la Città di Vico Equense tra i 10 villaggi nascosti da visitare. L’agenzia di viaggi nata nel 2004 ha sviluppato un modo rivoluzionario di viaggiare in Europa concentrandosi sull’Italia. “Vico Equense è un gioiello colorato che rimane in gran parte sconosciuto anche ai viaggiatori più esperti… Scopri il fascino chic e la sontuosa bellezza naturale di Vico Equense e durante la visita assicurati di assaggiare la famosa pizza al metro…” si legge nella recensione di Jesse Fell. Lo scrittore e influencer consiglia la nostra Città, affiancandola a Castiglione del Lago in Umbria, Pietrasanta in Toscana, Montagnana in Veneto, Barbaresco in Piemonte, Noto in Sicilia, Ostuni in Puglia, Gradara nelle Marche, Montefalco in Umbria e Castagneto Carducci in Toscana. Dopo la segnalazione della prestigiosa testata inglese «The Independent», che ha inserito Vico Equense tra le nove destinazioni marine europee da visitare nel corso del 2021, arriva un altro incoraggiante segnale di speranza per l’intero comparto turistico. Gli esperti di viaggi del quotidiano britannico a gennaio richiamarono l’attenzione sulla nostra Città, accostandola nella ideale classifica a Sopot sulla costa baltica della Polonia, Tarifa, il paradiso dei sur fisti nel Sud della Spagna, le isole irlandesi di Aran, Varna , la perla del mar Nero in Bulgaria, la riviera Albanese (preferita alle tradizionali mete croate, greche o turche), l’Isola di Muli, che appartiene alla Scozia che ormai Europa non è più, Mentone in Francia e la capitale del Portogallo Lisbona.

Qui il link della recensione

https://www.nadasitaly.com/show/37/…