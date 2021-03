Vico Equense, situazione sanitaria tragica tra medici impegnati nei vaccini e Pronto Soccorso chiuso

Vico Equense. Riportiamo un interessante post pubblicato sulla pagina Facebook di “Aequa News”: «Ci sono almeno due medici di base verso il pensionamento in estate e almeno un altro fra un mese. Intanto ci sono 1500 e più persone che si trovano e si troveranno senza l’assistenza del dottore, insieme alle lunghe file che bisogna fare all’Asl per trovare posti, che per il momento sono fuori comune. E soprattutto non hai nemmeno la possibilità di scelta, sei costretto ad accettare! Siamo rovinati con questa emergenza e si mette pure l’azienda sanitaria locale tra Pronto Soccorso chiuso, medici di base impegnati per i vaccini e dottori che non ci sono. Certo è che per alcuni medici di base si sapeva da tempo che andavano in pensione e da tempo si sapeva che i pazienti erano troppi e ci volevano nuove nomine. Sembra che ne verranno nominati solo due nuovi, ma in estate. Non sarà tardi?

Vi ricordo che stiamo in emergenza e non si muore solo di Covid! E magari se poi cerchi quel medico che ha qualche posto disponibile ma che è già impegnato con la guardia medica, rendi la cosa ancora più complicata per te e per lui, con le giuste lamentele e problematiche che ne conseguono. Quindi tra pensionamenti vari si aggiungeranno altri pazienti senza medico di famiglia. In più, in questa annosa emergenza pandemica mondiale, che sembra non terminare mai, con chi non ha medico ci si ritrova a non poter chiamare nessuno: un ospedale chiuso a metà e la guardia medica che non può recarsi a casa a visitare. Cioè una situazione TRAGICA! Abbandonati da tutto e tutti.

Che dire, speriamo di non ammalarci, speriamo che qualcuno si metta un po’ di sale in zucca per ripristinare almeno il servizio ospedaliero e chiedersi che un comune così vasto e con tanti abitanti ha bisogno di un ospedale attivo, un comune così grande ha bisogno di medici di base, perché per il presente ed il futuro è più importante la medicina territoriale e prevenire è meglio che curare e poi oggi, anche un semplice raffreddore, è pericoloso e vi sono persone che non possono permettersi di chiamare nessuno perché non ci sono medici. E la politica che fa? Dorme? Fanno tutti come Ponzio Pilato, sia i vertici regionali che la stessa sanità: CHE DIO CI AIUTI».