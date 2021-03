Vico Equense. Riaprite il passaggio per Punta la Guardia

Vico Equense ( Napoli ) Possibile che nel 2021 nulla viene fatto per ripristinare ed eliminare la chiusura abusiva, da parte di un privato, dell’unica strada di accesso, tra l’altro comunale, per raggiungere la Torretta saracena di Punta la Guardia? E’ questo che ci si chiede sulla pagina Equa News di Enrico Di Palma

La struttura della Torre, purtroppo non si trova in perfette condizioni, con la Felcia Nera che ha invaso il terrazzo di copertura, crepandolo del tutto e rendendo sempre più grave la stabilità. Bisogna che qualcuno intervenga a breve termine, altrimenti parleremo al passato. Dopo anni però era stato avviato, ma purtroppo si tratta ancora solo dell’iter, per chiedere il trasferimento del sito della Torretta di Punta La Guardia a Seiano/Montechiaro dal Demanio di Stato al Comune di Vico Equense.