Vico Equense: prorogata fino a venerdì la chiusura degli uffici comunali. Preoccupa la situazione contagi Covid

Vico Equense: prorogata la chiusura degli uffici comunali. Fino a venerdì prossimo, 12 marzo 2021, saranno garantiti solo i servizi essenziali di stato civile (esclusivamente atti di nascita e morte) e anagrafe (per il solo rilascio delle carte d’identità elettroniche previo appuntamento tramite il portale on line). Solo per la giornata di oggi, lunedì 8 marzo, l’ufficio protocollo è aperto, ma esclusivamente per la ricezione dei documenti di gara in scadenza. Il servizio di polizia locale si svolgerà, nel rispetto delle misure di prevenzione, in turnazione, solo per le attività indifferibili.

Preoccupa la situazione dei contagi per il coronavirus Covid-19 nella cittadina della Penisola sorrentina , da una parte ha la costa di Sorrento, con i contagi contenuti, mentre a Castellammare di Stabia la situazione è grave. Fra i contagi anche il comandante della Polizia municipale . Speriamo passi presto.