Vico Equense piange un’altra vittima del Covid. Il cordoglio del sindaco Buonocore

Vico Equense. Il Covid strappa alla vita un altro cittadino e continua a crescere il numero dei decessi in città legati al Coronavirus. A comunicarlo con un post sulla sua pagina Facebook è il sindaco Andrea Buonocore: «Nonostante un lieve calo nella curva dei contagi, si chiude una settimana tremenda per la nostra Città e stasera sono costretto a comunicarvi un nuovo decesso. La Città piange un nostro concittadino che non è riuscito a sconfiggere il nemico invisibile. Una famiglia, già travolta dal lutto e dal dolore, che si vede strappare un figlio, un papà, un marito, un fratello. Di lui mi hanno detto “era una persona meravigliosa e bravissima”, termini che sintetizzano tutto senza dover aggiungere null’altro. Ci stringiamo attorno alla sua famiglia, con affetto, ed in silenzio. Ad-Dio».