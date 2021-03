Vico Equense piange ancora una vittima del Covid-19, la decima da inizio pandemia

Vico Equense piange la decima vittima del Covid-19. Non ce l’ha fatta un anziano che è stato strappato all’affetto dei suoi cari proprio dal Coronavirus contro il quale non è riuscito a vincere la sua battaglia. Purtroppo sono notizie che non si vorrebbero mai dare e che ci fanno capire la forza di questo virus che continua a mietere vittime ed a lasciare nel dolore intere famiglie provate da un’esperienza così drammatica e lacerante.

La redazione di Positanonews si stringe al dolore dei familiari e degli amici per il lutto che li ha colpiti.