Vico Equense. Nessuna comunicazione, ma si parla di 17 positivi , contagi anche con polizia municipale e di varianti inglese

Vico Equense ( Napoli ) . Nessuna comunicazione, ma si parla di 17 positivi , contagi anche con polizia municipale e di varianti inglese. C’è una certa confusione nella cittadina della penisola sorrentina, almeno fra la gente. Non si riesce a ricostruire bene quello che è successo durante l’esecuzione dei tamponi, poi sospesi dal sindaco Andrea Buonocore, dopo che si erano creati incredibilmente assembramenti proprio nel fare i tamponi per il coronavirus Covid-19. Insomma una situazione paradossale, si va a fare uno screening per prevenire il contagio dal virus e ci si assembra con persone potenzialmente positive. Si parla di contagi anche fra dipendenti comunali e la polizia municipale, anche della variante inglese ( oramai però non è una rarità, ndr ) . Non abbiamo altri elementi per valutare la situazione e a stasera ancora non è stato fatto alcun report a proposito.