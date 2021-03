Vico Equense, Monte Faito: finalmente il sì alla via da Castellammare

Castellammare di Stabia: strada che da Quisisana porta a Faito, al via i lavori. La strada è chiusa dal 1990.

Si aggiudicano i lavori per la strada che da Castellammare porta a monte Faito chiusa da decenni, grazie all’assegnazione della gara di appalto per la verifica dei stati dei luoghi. Stanziati 160 mila euro per gli studi. Mentre 10 milioni di euro sono disponibili da diversi anni, grazie al lavoro certosino del direttore dell’ente parco Antonio Malafronte e l’impegno costante del Presidente ente parco Tristano dello Joio.

Progetto fermo dal 2018, data in cui era stata firmata un convenzione tra Regione Campania e il comune di Castellammare. Ora sembra un traguardo raggiunto. Inizieranno i lavori propedeutici con un finanziamento di 140 mila euro poi si passerà allo stanziamento dei 10 milioni per dare il via ai lavori.