Vico Equense. Marito e Moglie morti di Covid, il virus ha negato l’ultimo abbraccio. Il post commovente di Equa news la pagina condotta da Enrico Di Palma , giornalista dopo la pratica con Positanonews, che ha colto la tristezza di questa giornata .

Marito e moglie morti di covid a poche ore di distanza: il virus ha negato anche l’ultimo abbraccio!! La storia di Nunzio e Carmela, coppia ticcianese strappata alla vita dalla violenza della Covid. Sono morti durante la notte a distanza di poche ore l’uno dall’altra dopo una breve battaglia contro la malattia. È tragico che l’ultimo saluto si può darlo solo abbracciando una foto. Dopo una vita spesa insieme, sono stati costretti a separarsi per sempre da questo mondo. Una morte che getta nello sconforto la famiglia della coppia, l’intera popolazione di Ticciano e i tanti che conoscevano Nunzio e Carmela. Insomma un anno trascorso senza abbracci, senza strette di mano, senza baci, fino alla fatidica notte, quando il COVID ha deciso di portarli via permettendo solo un veloce saluto. È difficile trattenere le lacrime, ma anche la rabbia è tanta. È tanta se pensiamo che le persone più colpite sono le stesse che andrebbero più protette; è tanta se pensiamo alla solitudine degli anziani, chiusi in casa, stretti nella morsa della paura; è tanta se pensiamo che si debba morire in un letto di casa o d’ospedale senza l’affetto e il sostegno di un caro; è tanta se pensiamo all’impotenza di chi è fuori ad aspettare… che non squilli mai quel telefono per ricevere la notizia più brutta. La sofferenza è tanta se pensiamo che vi siete spenti con la voglia di ricevere quell’abbraccio che non siete purtroppo riusciti ad ottenere.