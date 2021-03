Vico equense. Lutto per Renato lo chef della ex Pagliarella

E poi ti arrivano quelle notizie che non vorresti mai avere….Il mio carissimo amico Renato, proprietario di uno dei ristoranti più belli di Seiano, non c’è più….questo maledetto virus lo ha portato via….Eri una persona speciale, per me sempre un tavolo pronto, sceglievo io, via telefono dove sedermi, per il menù non ho mai scelto, mi affidavo alla tua professionalità….Che piatti strepitosi caro Renato, ma soprattutto quanti bei ricordi di tutte le nostre chiacchierate…il tuo pane fragrante, il tuo vino, i prodotti della tua montagna…Spero che Dio ti stringa forte e non ti faccia sentire solo, tu amavi la gente….Di te ricorderò sempre gli abbracci prima e dopo aver mangiato, non ero una cliente, ero tua amica…Ti voglio bene Renato, mi mancherai tantissimo…Condoglianze a tutta la famiglia Apuzzo…. 🙏❤