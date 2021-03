Vico Equense: la neve di marzo imbianca il Monte Faito

Vico Equense, la neve di marzo torna a imbiancare i colli del Monte Faito. I colpi di coda di freddo invernale sono una caratteristica del meteo della prima parte di primavera. Il grande freddo può giungere anche a marzo inoltrato, tanto da innescare anche alcune storiche ondate di gelo e neve.

L’Italia è alle prese con una nuova ondata di freddo invernale, che culminerà nel weekend con maltempo e spazio per altra neve a quote molto basse. Non è la prima volta che l’equinozio di primavera coincide con scenari da pieno inverno.