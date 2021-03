Vico Equense. Inquinamenti sorgenti della “Lontra” a Faito e “Sperlonga”

Vico Equense ( Napoli ) . Il 22 marzo di due anni fa il Sindaco firmò un’ordinanza di divieto di prelievo delle acque delle sorgenti della “Lontra” a Monte Faito e della “Sperlonga”. Il provvedimento doveva restare in vigore fino all’esito di nuove analisi che ne confermino la potabilità. A seguito dei risultati batteriologici, quelle della Lontra e della Sperlonga avevano presentato un inquinamento di origine fecale. Per la Conca, invece, non risultava nessuna non conformità. Sono passati due anni, possibile che ancora non si conoscono le origini di questi inquinamenti e queste sorgenti non sono ancora potabili?