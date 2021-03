Vico Equense, esplodono i contagi: 39 positivi in tre giorni, 149 in totale

La Campania resta zona rossa. Viene infatti prorogata l’ordinanza in scadenza: lo ha deciso il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia. Secondo la bozza del monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute, Campania e Veneto sono le due regioni italiane con “molteplici segnali di allerta” sul versante della resistenza alla pandemia.

Come ribadito nelle comunicazioni precedenti – scrive l’amministrazione comunale -, soprattutto alla luce delle nuove misure restrittive, siamo in un momento cruciale in cui è indispensabile assumere comportamenti responsabili, improntati alla prudenza e al rispetto delle norme di sicurezza quali il distanziamento sociale, il lavaggio continuo delle mani, l’utilizzo della mascherina.