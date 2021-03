Vico Equense e Positano ricordano Antonio Pastore a un anno dalla scomparsa

Vico Equense celebra la scomparsa di Antonio Pastore, il 52enne che ci ha tristemente lasciati lo scorso anno. I suoi familiari ricorderanno il caro Antonio oggi, venerdì 12 marzo alle ore 18:00 presso la frazione di Bonea.

Antonio era ricordato da tutti come un uomo umile e gran lavoratore. Strappato via dalla vita troppo presto e inaspettatamente. Al suo ricordo si unisce anche la città di Positano e lo staff del ristorante Le Tre Sorelle, con cui aveva lavorato in passato.

La redazione di Positanonews partecipa con immenso affetto al cordoglio della famiglia Pastore.