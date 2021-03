Vico Equense, concorso in municipio. Verso 8 assunzioni

Vico Equense. La selezione per assumere otto collaboratori amministrativi al Comune di Vico Equense è terminata. Nei giorni scorsi è stata anche definita la graduatoria finale, alla luce di alcune contestazioni espresse da un candidato che sosteneva che alcuni titoli non fossero stati presi in considerazione. Nel dettaglio, degli otto contratti, due riguardano categorie protette. In corsa inizialmente vi erano 119 candidati.

Le otto assunzioni – per quanto riguarda i collaboratori amministrativi – si aggiungono alle ulteriori 46 che la giunta intende effettuare nel corso dei prossimi tre anni. Di queste, 32 a tempo indeterminato e 14 a tempo determinato. Nel dettaglio, il Comune punta ad assumere tre istruttori direttivi tecnici a tempo indeterminato con fondi del dpcm dello scorso marzo in pieno lockdown.

tutto il 2021, previsti tre istruttori tecnici al settore lavori pubblici e ufficio Europa (si pescherà dal concorsone Ripam della Regione Campania), più un altro istruttorie tecnico sempre ai lavori pubblici (si tratta di una stabilizzazione). Non finisce qui: due istruttori direttivi amministrativi per segreteria generale e servizi demografici (sempre fondi dpcm 2020, sempre concorso Ripam), sei agenti di polizia municipale (incremento del part time dall’83,3 per cento al cento per cento), cinque istruttori amministrativi per segreteria, Suap e ufficio legale (due con Ripam, tre con concorso pubblico), due dipendenti del settore finanziario (part time al 50 per cento, concorso Ripam). E ancora: un istruttore direttivo contabile (concorso riservato personale interno), due istruttori contabili (concorso o utilizzo graduatorie vigenti) e tre esecutori per il settore demografico (ufficio del lavoro). Nel 2022, ultime tre assunzioni a tempo indeterminato previste sempre per la polizia locale (due agenti con incremento del part time) e un istruttore amministrativo (mobilità). Per i contratti a tempo determinato, un istruttore direttivo tecnico, due istruttori direttivi tecnici sempre per l’ufficio lavori pubblici, tre geometri e otto esecutori.