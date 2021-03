Vico Equense, al via la distribuzione dei ticket “Buoni anche a Pasqua”. Da un articolo pubblicato nell’edizione di oggi del quotidiano Metropolis riusciamo ad avere tutti i dettagli della situazione.

Dalla mattinata di oggi 30 marzo prende il via a Vico Equense la distribuzione dei ticket che rientrano nell’iniziativa “Buoni anche a Pasqua”. Si tratta di buoni spesa di 10 euro ciascuno, da utilizzare negli esercizi commerciali del territorio solamente per l’acquisto di generi alimentari (supermercati, salumerie, panifici, pasticcerie, ortofrutticoli, macellerie, pescherie) abbigliamento (vestiario per bambini e adulti) e calzature (scarpe per bambini e adulti).L’amministrazione comunale guidata dal primo cittadino Andrea Buonocore ha stanziato quarantamila euro per sostenere soggetti maggiormente esposti agli effetti della crisi epidemiologica, come anziani e bambini. La distribuzione avverrà nell’istituto Santissima Trinità e Paradiso, con ingresso da viale Rimembranza e uscita dal giardino di via San Ciro.

Anche nella vicina Sant’Agnello sono stati sbloccati ulteriori 125 bonus spesa a favore dei nuclei familiari indigenti e dei lavoratori piegati dall’emergenza economica legata alla pandemia da Covid 19. Ma evidentemente, alla luce pure della proroga delle restrizioni e ai timori sulla ripresa del comparto turistico, serviranno ben altri interventi, anche governativi.