Vico Equense a lutto: si è spento “Giggino” Vanacore, storico proprietario del Bar Belvedere a Faito

Vico Equense è a lutto. Oggi si è spenta un’altra figura storica della cittadina: Luigi Vanacore, chiamato da tutti Giggino, proprietario del Bar Belvedere a Faito. Tutti conoscevano Luigi non solo per il suo locale, aperto sempre, anche a Natale, a Pasqua, per 365 giorni all’anno, ma anche per la lucida memoria dell’epoca dei fasti rievocati grazie a ricordi che dispensava con piacere a chiunque incontrasse.

Condoglianze alla famiglia da tutta la redazione di Positanonews.

Ciao Giggino, ti ricorderemo sempre!