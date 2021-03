Viabilità in Costiera amalfitana: gli aggiornamenti a Vietri, Amalfi e Positano

Vietri sul Mare. Proseguono i lavori alla frana dell’Olivieri e si spera, nella migliore delle ipotesi, di aprire via Benedetto Croce a senso unico alternato a partire da questa settimana. Non sono semplici da affrontare i lavori di messa in sicurezza del costone dal quale si sono staccati, più di due settimane fa, massi di piccole e grandi dimensioni che hanno invaso l’ex Statale 18 al confine tra Salerno e Vietri, con la chiusura dell’importantissima arteria. Al momento, le opere continuano, con il fissaggio di alcuni massi pericolanti che non possono essere rimossi e che vengono quindi chiodati. Se sarà possibile, proprio in questi giorni si potrà riaprire la strada al traffico a senso unico alternato per 10-15 giorni, poi a doppio senso.