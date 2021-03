“Via dei Matti”: una trasmissione leggera e intelligente su Rai 3

“Via dei Matti”: una trasmissione leggera e intelligente. Dallo scorso lunedì finalmente RAI TRE ha inserito una trasmissione leggera quanto intelligente nel suo palinsesto quotidiano. Si tratta di “Via dei matti”; il titolo prende spunto da una popolare canzone di Sergio Endrigo degli anni ’70.

Apparentemente la trasmissione sembrerebbe non avere né capo né coda e nemmeno una vera e propria scaletta poiché è abbastanza breve e dura solo 30 minuti, forse anche meno. Tutto fila sulle note del pianoforte del grande Stefano Bollani. Bollani non è solo un geniale pianista è proprio un musicologo con i controfiocchi, capace di incantare il pubblico con un repertorio vastissimo, infinito che tocca le emozioni dei bambini e dei nonuagenari, dei colti e dei cafoni, degli appassionati di musica e degli indifferenti alle note, degli amanti del jazz a quelli della musica classica.

Bollani è coinvolgente; la sua genialità è a 360°, mi ha stupito la sua memoria elefantina musicale ed il suo perfetto portoghese con accento brasiliano nell’esecuzione estemporanea di brani di Bossanova come “samba di uma nota sò”. Tra un motivetto ed una filastrocca il pianista riesce a spiegare il perchè di modismi storici, culturali e musicali. L’intelligenza del pianista è superlativa anche nella scelta degli ospiti: il primo Francesco De Gregori il secondo Eduardo Bennato, ai quali ha sviscerato intimità musicali ai più sconosciuti. De Gregori ha confessato che la sua “Buonanotte Fiorellino” è stata composta in giro di mi e non in giro di do, mentre Bennato ha rivelato di una canzone il cui testo è del fratello Eugenio. Bollani ha scelto come spalla e per co-presentatrice Valentina Cenni, dotata di una magistrale voce.

Bravo Bollani e brava la Cenni leggeri quanto basta anche per musica dal palato fine. La tv di divagazione deve proprio essere così coinvolgente in maniera leggera, rendere la musica, anche quella più impegnativa, accessibile a tutti con leggerezza, simpatia ed ironia.