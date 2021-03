Via Crucis in Penisola sorrentina a Vico Equense col sindaco a Piano di Sorrento il Covid non ferma il Miserere. Le tradizioni non sono morte , il Coronavirus Covid-19 non ha ucciso il forte legame con i riti sacri , un territorio fervente cristiano cattolico come la Terra delle Sirene, con le tradizioni della Settimana Santa che precede la Pasqua . Ci hanno chiamato dalla Reuters , da giornali all’estero , cercavano qualche rito o tradizione qui che è non solo in Campania e in Italia, ma forse in Europa, con Siviglia in Spagna, il luogo d’eccellenza di questi riti ancestrali. Ma purtroppo non ci saranno le tradizionali processioni, anche se qualcuno la ha fatta con il primo lockdown, in maniera ristretta, come il sindaco Andrea Buonocore, e forse si ripeterà. Ma anche a Piano di Sorrento, sempre nel rispetto delle norme, con la mascherina e a distanza, non si ferma il Miserere. Sicuramente ci sarà, ci saranno anche delle simboliche processioni, nel rispetto delle norme, e la notte sentiremo all’improvviso, con una mistica sincronia, i canti del Miserere che ci allietano l’anima in attesa di quella Pasqua di liberazione da questa terribile Pandemia che non deve toglierci la fede ed il sorriso.