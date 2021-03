Valorizzare la bellezza del Monte Faito e di Moiano: patto tra il Comune e l’associazione “Pro Loco Monte Faito – Moiano”

La Pro Loco per ottimizzare le risorse a disposizione e collaborare alla promozione della città, si propone di essere punto informativo del territorio per i turisti che raggiungono Moiano e che intendono visitare il monte Faito e le borgate vicine. L’associazione propone la realizzazione di rassegne, manifestazioni e mostre. In più la sede della Pro Loco Monte Faito-Moiano accoglierà attività rivolte ai cittadini, come corsi gratuiti di inglese e di primo soccorso.

Fonte: Metropolis