Vaccino AstraZeneca: stop a Maiori e Minori ma no a Positano e Praiano. Grande confusione

Confusione in Costiera amalfitana per l’AstraZeneca. Mentre si effettuano i necessari approfondimenti in merito a un lotto vaccini, l’Asl Salerno e poi il sindaco di Minori Reale hanno comunicato che i turni di vaccinazione già programmati a Maiori nei giorni 12 e 13 marzo per il personale scolastico sono tempestivamente sospesi.

Sabato e domenica sono in programma le vaccinazioni a Positano e Praiano. Come è possibile? Al momento le due amministrazioni stanno discutendo per capire se è il caso di sospendere. Tutto ciò denota la mancanza di una linea unica in Costiera amalfitana.

In merito interviene anche Sigismondo Nastri:

Bloccata l’AstraZeneca, per motivi precauzionali, dopo qualche (ipotizzato ma da accertare) incidente di percorso, oggi e domani niente vaccinazioni al personale scolastico (calendarizzate solo l’altroieri), a Maiori. Saranno due giorni persi, mi par di capire. Non si potevano utilizzare per riprendere subito le vaccinazioni con Pfizer o Moderna agli ultraottantenni? Sarebbe bastata una telefonata anche last minute per averli lì, al corso Reginna.

Nemmeno la statua di Padre Pio, che allarga le braccia sconsolato proprio davanti all’ingresso del centro vaccinale, è riuscita a ispirare una soluzione del genere. Seconda domanda. Le chiamate per lunedì pomeriggio quando avverranno, domenica sera o nella stessa mattinata di lunedì? Giusto che uno lo sappia, per mettersi l’anima in pace.