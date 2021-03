Vaccino Astrazeneca: si riprende oggi dalle 15 in Campania

Campania. Ripartiranno da oggi, venerdì 19 marzo, le somministrazioni del vaccino Astrazeneca: lo ha comunicato la Regione Campania. Già da questa mattina sono ripartite le convocazioni e a partire dalle 15 riprenderanno le vaccinazioni con il vaccino prodotto da Astrazeneca, dopo che ieri è arrivato il via libera da parte dell’Ema e dell’Aifa. Il calendario delle prenotazioni, spiega Palazzo Santa Lucia in una nota, riprenderà come previsto.

Questa la nota pubblicata dalla Regione Campania, che annuncia la ripresa immediata delle somministrazioni del vaccino Astrazeneca:

Si comunica che riprendono oggi, in Campania, le vaccinazioni con Astrazeneca, come da pronunciamenti dell’Ema e disposizioni di Aifa. Le convocazioni sono ripartite questa mattina e dalle 15 riprenderanno le somministrazioni, secondo il calendario delle prenotazioni già previsto.

Intanto, erano proseguite già nei giorni scorsi le vaccinazioni con gli altri vaccini (Pfizer, Moderna): all’ospedale Pascale di Napoli martedì scorso erano iniziati i vaccini per i pazienti oncologici, di cui sessanta avevano ricevuto la prima dose del vaccino Pfizer. Ma in questi giorni, al netto dei problemi riscontrati sulle piattaforme elettroniche, continua anche la registrazione dei pazienti fragili che riceveranno prossimamente il vaccino. Si tratta di persone affette da altre problematiche e che dunque riceveranno il vaccino anti Covid con priorità e sempre secondo la calendarizzazione e le consegne dei vaccini. Quello Pfizer, infatti, oltre ad essere tenuto in celle frigorifere apposite, deve essere somministrato una seconda volta dopo 21 giorni dalla prima, altrimenti non rilascia il proprio effetto.