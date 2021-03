Vaccino Astrazeneca: “Io insegnante del Liceo Marone di Meta vaccinata stamattina…”

Il vaccino Astrazeneca ha una storia un po’ particolare. Inizialmente sembrava potesse essere somministrato solo a persone under 65, successivamente anche agli over, poi è stato addirittura sospeso perché probabilmente causa di gravi effetti collaterali che, in alcuni casi, hanno condotto alla morte. Ebbene, una volta autorizzato nuovamente dalla AIFA e “rimesso in campo”, in Campania circa il 60% della popolazione ha scelto di non volerlo ancora assumere per mancanza di fiducia. La nostra redazione ha raccolto la testimonianza di Pina Chiusano, insegnante del Liceo Marone di Meta, over 65 che stamane si è recata presso la struttura indicata per la somministrazione proprio dell’Astrazeneca.