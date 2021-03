Vaccini over 70 in Campania: vola il numero di prenotazioni

Boom di richieste per la campagna vaccinale in Campania riservata agli over 70. A causa delle tantissime domande arrivate in poche ore, la piattaforma web ha subito dei rallentamenti ma il servizio è comunque operativo. Sono oltre 50mila le adesioni degli ultrasettantenni già registrate dalla piattaforma regionale nella prima giornata.

Il codice di verifica, richiesto solo per validare il numero di cellulare, arriva tramite sms sul telefonino entro qualche ora. Le risposte, smistate in automatico dal sistema, non sono immediate ma subiscono degli inevitabili rallentamenti a causa proprio dell’elevato numero di richieste. Il codice di verifica va digitato entro 48 ore dall’arrivo e le informazioni inserite non si perdono​.

Per tranquillizzare l’utenza, la Regione Campania fa sapere che l’adesione alla campagna vaccinale si ritiene validata sin dalla compilazione del modulo nella piattaforma regionale, indipendentemente dalla ricezione del codice. La procedura viene quindi completata con l’sms sul cellulare, anche nelle ore successive, ai fini della conferma del numero di telefono indispensabile alla convocazione per il vaccino.

Sulla piattaforma telematica è possibile anche visionare e stampare l’attestato di vaccinazione. Nella prima giornata ne sono stati già richiesti e consegnati oltre 30mila.