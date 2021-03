Vaccini in Penisola, utopia farli a tutti per luglio, i sindaci si organizzino. Modello positivo a Massa Lubrense. Tutta la penisola sorrentina , secondo ius in itinere che ha dati del 2018, più di 82 mila abitanti . Si parla di 246 vaccini al giorno fino a poco tempo fa e di un possibile raddoppio a Villa Fondi a Piano di Sorrento, dove va riconosciuto un grosso lavoro e impegno del sindaco Vincenzo Iaccarino, ma ci segnalano anche delle problematiche . Vaccini anche a Vico Equense dove ci hanno segnalato che la situazione sembra normale. Un modello positivo è quello attuato a Villa Cerulli a Massa Lubrense dove gli anziani si trovano a loro agio, gestiti bene e velocemente senza tempi di attesa con anche una lista alternativa nel caso che manchi qualcuno per non buttare il vaccino. Comunque al proclama dei sindaci di vaccinare tutti entro luglio non troviamo riscontri con i numeri rapportandoci a Villa Fondi si dovrebbero vaccinare tutti per fine anno non per questa estate. Sarebbe buono chiedere come è stato fatto agli Stati Generali del Turismo alla Regione Campania dosi massiccie di vaccini e una campagna vaccinale diffusa anche in farmacia e finire tutta la popolazione prima dell’estate, fare delle micro areee Covid free per far ripartire il turismo come hanno fatto in Grecia , per esempio. Notiamo che a Napoli non hanno un piano vaccinale, ne abbiamo un esempio noi giornalisti, ma anche altre categorie, abbiamo chiesto e ottenuto di essere considerati categorie a rischio, bene, ma significa che non c’era un piano vaccinale, il piano viene fatto giorno per giorno? Domani un’altra categoria si sveglia e vuole i vaccini prima e si fa così? Positanonews dall’inizio ha chiesto il modello Grecia o Dubai, vaccinare zone turistiche per far ripartire l’economia.