Vaccini in penisola sorrentina: oggi a Villa Fondi somministrate quasi 200 dosi – VIDEO

Vaccini in penisola sorrentina. Il piano vaccinale per riabbracciare una stagione turistica con meno contagi possibile, prosegue senza sosta in penisola sorrentina. Dopo numerose polemiche, malcontenti e disagi, finalmente si riprende a vaccinare con un buon ritmo nella speranza di debellare il covid-19 dalla costa di Sorrento, per seguire le orme di una costiera amalfitana covid free nell’estate 2020.

A Villa Fondi, la sede di Piano di Sorrento adibita a centro vaccinale per Sant’Agnello, Meta e Sorrento, i vaccini proseguono raddoppiando i numeri di somministrazione rispetto alla scorsa settimana. Complice la richiesta avanzata dal sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, e da Positanonews, il personale sanitario costiero riesce finalmente a vaccinare h12. Con uno sforzo immane, dunque, il team di medici raddoppia da circa cento vaccini al giorno a 99 dosi somministrate questa mattina, alle quali vanno sommate le altre 90 di questo pomeriggio.