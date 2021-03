Vaccini fermi a Positano, Amalfi e Ravello . Proseguono solo a Maiori , ma dove vogliamo andare?

Mentre negli USA fanno vaccini h 24, i paesi turistici di tutto il mondo funzionano a pieno ritmo, qui parliamo di Sputnik e non a caso, ci sembra di parlare della luna nel pozzo in Campania. La realtà amara e triste è questa. Due centri vaccinali che stanno funzionando benissimo, come quello dell’Ospedale Costa d’ Amalfi a Castiglione di Ravello e quello delocalizzato al Poliambulatorio di Positano, sono fermi. Già stare fermi la domenica, secondo noi, è un’assurdità, come pure funzionare solo mezza giornata, ma oggi che è lunedì tutto fermo , solo a Maiori al centro anziani stanno completando i vaccini per gli anziani, come si vede nel video di Valeria Civale, ma lì erano partiti in ritardo. La colpa è del Governo? Di Draghi? Dell’Europa? Dell’Asl di Salerno? A Positano poi ci hanno fatto sapere che completeranno altri vaccini domani, ebbene se ci permettessero di andare a pieno ritmo al massimo in dieci giorni si vaccinerebbe oltre il sessanta per cento di Positano, ma invece abbiamo mani e piedi legati dalla burocrazia con la conseguenza che altre località ci toglieranno grandi fette del mercato turistico perchè i vaccini li stanno facendo privilegiando le aree turistiche, come Positanonews ha cominciato a dire, inascoltata, dal primo giorno che sono arrivati i vaccini, dunque tre mesi fa! Dimenticavamo i vaccini a domicilio, è un terno al lotto, i più fortunati riceveranno il vaccino, al momento nessuno sa con precisione quando verrà il suo turno, ma la Costiera è difficile e per i vaccini a domicilio stanno avendo problemi un pò ovunque. Dunque negli USA fanno i vaccini nel drive in e da noi si deve avere a che fare con mille ostacoli, medici della mutua dicono di no, i farmacisti di si, mancano i vaccinatori, ci vogliono gli straordinari, di tutto e di più. Previsioni? Semplice, non potremo farcela mai per questa estate, dobbiamo stare attenti, prudenti, fare tamponi, e sperare nel turismo di prossimità mentre stiamo a guardare i paesi competitor che si danno da fare, a meno che non ci diamo una mossa. In ogni caso stando a quanto ci ha riferito Andrea Reale a Castiglione di Ravello e a Positano si continueranno a fare i vaccini, ci mancherebbe pure che anziani o meno debbano andare fino al Ruggi a Salerno per farsi i vaccini. Perchè si era prospettata anche questa ipotesi. Dulcis in fundo nessuno fa un report , i sindaci non ricevono informazioni per poter documentare i propri cittadini, noi di Positanonews abbiamo reperito i dati dalla SORESA, la piattaforma della Regione Campania, ma no dicono nello specifico se sono solo prime dosi, se sono vaccinati completi, le categorie, sono dati che riportano le prenotazioni ed i vaccini disponibili, a Positano corrispondono con la realtà, altrove non lo sappiamo. C’è qualcosa peggio del Covid in Italia ed è la burocrazia. Un virus dal quale non si guarisce e non ci sono vaccini…