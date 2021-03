Vaccini Avanti Tutta sull’Isola Verde!

Il Direttore Generale Antonio D’Amore, dell’Asl Napoli 2 Nord, punta alla realizzazione dell’ambizioso progetto di vaccinare tutti i residenti dell’isola d’Ischia entro il mese di luglio ed ha dichiarato che per farlo “tra dieci giorni i palazzetti dello sport di Ischia e Forio saranno due sedi vaccinali”, tali da consentire di inoculare fino a ottomila dosi al giorno di vaccino.

Un vero sprint per le Isole del Golfo di Napoli, che si spera diventino protagoniste della svolta covid free.

Per D’Amore “non si può trascurare l’impatto che la campagna vaccinale può avere sull’economia. La ripresa delle attività turistiche è fondamentale. Ad Ischia e Procida dopo gli over 80 ed i docenti, è stato vaccinato anche il personale sanitario al servizio delle strutture termali convenzionate, ed ora toccherà agli over 70 ed al resto della popolazione”.